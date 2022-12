A Parigi la conferenza per l'Ucraina. No della Russia alla mediazione del Vaticano

- Per l'Italia ci sarà il ministro degli Esteri Tajani. trattative di pace tra Mosca e Kiev che restano ancora al palo. Mosca boccia i colloqui con la Santa Sede 'il Papa prima si scusi'... Denys Shmyhal - presiederanno questa mattina i lavori dellainternazionale di sostegno alla resistenza civile dell' Ucraina, ospitati a. Per l'Italia aci sarà il vice ...Guerra in Ucraina, le forze russe hanno bombardato tutta la notte il distretto di Nikopol. Tre civili sono morti e altri 16 sono rimasti feriti in seguito ai bombardamenti russi di ieri ...Il Vice Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani sarà oggI a Parigi per partecipare su delega del Presidente del Consigli ...