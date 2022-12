A Parigi la conferenza per aiutare il popolo ucraino a resistere

Questo il commento del premier ucraino Chmyhal agli aiuti all'Ucraina per un miliardo di euro decisi dalladi, in un incontro con la stampa con la ministra francese. Chmyhal ha ...Il presidente francese Emmanuel Macron ha inagurato alainternazionale "Solidali con il popolo ucraino" ("Solidaires du peuple ukrainien") alla presenza del primo ministro ucraino Denys Shmyhal e della presidente della Commissione ...Parigi, 13 dic. (askanews) - Centinaia di generatori sono diretti verso l'Ucraina. Lo ha annunciato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, aggiungendo che "in questi tempi di so ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...