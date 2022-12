A Milano imbrattato murale dedicato a perseguitati antifascisti

Agenzia ANSA

In queste ore è stato nuovamente imbrattato il grande murale di via Tucidide, a Milano, dedicato agli antifascisti perseguitati durante il Ventennio. L'opera, realizzata dal collettivo artistico Orticanoodles, era stata già imbrattata in precedenza. Lo rende noto, in un comunicato, l'associazione OrMe - Ortica. Imbrattate nottetempo da scritte no vax l'Università di Bergamo e il liceo Mascheroni. La rabbia del sindaco Giorgio Gori: "Sono solo dei vandali idioti"