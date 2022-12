5 dischi per Alosi L’animale che mi porto dentro vuole me

Leggi su ecodibergamo

(Di martedì 13 dicembre 2022) Uno dei due componenti de Il Pan del Diavolo venerdì 16 dicembre a Edoné, in concerto per hashtag. (ore 21, ingresso gratuito, in apertura I PEGGIORI). Una breve chiacchierata dal disco d’esordio solista all’insegna del rock, «1985», sino alle ultime pubblicazioni, tanto spirituali quanto primordiali: il reggae «Downtown» con Stevie Culture e «Blues Animale» con Adriano Viterbini. «La musica senza spirito ha poco motivo di esistere. Cercavo delle canzoni che avessero un motivo proprio e importante per esistere o non avrei trovato lo stimolo per costruire qualcosa di valore per me e magari anche per gli altri»