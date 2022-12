Zuppa di Porro 12 dicembre 2022

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 12 dicembre 2022)di. Lo scandalo europeo apre tutti i giornali, tranne Repubblica che se lo dimentica. In compenso ci regala una perla di Conchita, che non ho ancora capito bene dove scriva, che ci dice che lady Sumahoroo e come l Ferragni. Roba da matti o d Conchita: vive davvero in un mondo parallelo. Srage del condominio. Grande Nordio, ma ora faccia. La Meloni vuole cambiare unità di missione del Pnrr. La grande battaglia di Forza Italia, alzare pensioni minime a mille euro: non proprio una battaglia liberale. Iran e l’attrice che denuncia #rassegnastampa12dic L'articolo proviene da Nicola