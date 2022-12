Zona Bianca – Domani su Retequattro il Rdc | il pos | ed altri temi con Brindisi che intervista Schillaci

(Di lunedì 12 dicembre 2022), martedì 13 dicembre, nel nuovo appuntamento con “” – in prima serata su– Giuseppeil ministro della Salute Orazioper approfondire alcune tematiche sanitarie legate al Covid-19 e al picco dell’influenza australiana. Nel corso della serata, continua l’analisi del programma sull’abolizione del reddito di cittadinanza. Spazio, inoltre, alle ultime polemiche sul Pos. Max L'articolo proviene da Italia Sera.

Le carcasse abbandonate sull'erba. La lanadel manto macchiata di sangue. Nei giorni scorsi un piccolo gregge di pecore è stato ...stati avvistati fuori dalla foresta e hanno colonizzato la...Il bus ha una livreaed è stato riadattato dai tecnici di Atm dell'officina di viale Molise. ... Il mezzo è stato dotato inoltre di unacomfort, con scaldavivande e attrezzature per ...Gli ascolti tv ieri domenica 11 dicembre 2022: i dati Auditel dei programmi della giornata e della serata, vinta da Tale e Quale.Un settore che non conosce crisi: “Il mese di dicembre - dichiara uno dei proprietari dei club in cui le escort lavorano - è considerato alta stagione" ...