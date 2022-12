Zanetti e Cambiasso ultras per l'Argentina VIDEO

La Gazzetta dello Sport

Dopo la vittoria dell'Argentina sull'Olanda nel quarto di finale del Mondiale, gli ex nazionali e compagni nell'Inter Javiered Esteban ...... Lautaro Martinez e il Kun Aguero che aveva assisito alla partita dalla tribuna assieme ad altri grandi ex della nazionale argentina come. I tre hanno discusso animatamente con ... Zanetti e Cambiasso, ultras dell'Argentina La partenza sembrava sicura, sapevo che Zeman non mi voleva e più non si parlava di Capello. Ma poi la Roma mi diede la possibilità di stare dentro questa famiglia Vincent Candela, ex Roma e in passat ...La Francia, già qualificata agli ottavi, cercherà di chiudere a punteggio pieno il gruppo D. Avversario del giorno, la Tunisia di Jalel Khadri ultima nel girone ad un punto assieme alla Danimarca impe ...