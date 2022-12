X Factor | Beatrice Quinta punge Rkomi | «Vorrei essere seguita come artista | non perché mi vuole sc***are»

... dopo "Folfiri e Folfox" degli Afterhours, nel pieno della prima esperienza a X. Quella all'... con un set potente e duro: altro che duo da talent show), Giacomo Rossetti eAntolini. ...Quinta su Rkomi post - X. "Sono stata sempre una donna che ha seguito gli uomini, in questo momento della mia vita vorrei invece curarmi di me e in particolare che il focus mio e del ...Dopo la sua esperienza a X Factor Beatrice Quinta ha chiarito come starebbero le cose tra lei e il giudice Rkomi.In un'intervista che risale a poche ore dalla finale di X Factor, Beatrice Quinta ha parlato di Rkomi e gli ha lanciato una stoccata ...