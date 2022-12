X Factor | Beatrice Quinta e la frecciata velenosa a Rkomi | cosa ha detto

(Di lunedì 12 dicembre 2022) L'edizione di X2022 condotta da Francesca Michielin e con giudici Fedez,, Dargen D'Amico e Ambra Angiolini si è conclusa da pochi giorni, con la vittoria dei Santi Francesi che sono stati i più votati dal pubblico durante tutta la serata e hanno trionfato davanti a, Linda e i Tropea. Però tiene ancora banco l'iniziale flirt poi non proseguito tra. La ragazza nelle ultime ore, intervistata da Rolling Stone, ha fatto delle dichiarazioni pesanti proprio sul rapper, rivelando che rifiuterebbe un suo eventuale invito a cena o una frequentazione per approfondire una conoscenza: "Non credo proprio. In questo momento sono troppo concentrata sul futuro. Sono stata sempre una donna che ha seguito gli uomini, in questo momento della mia vita vorrei ...

Leggi anche > XQuinta punge Rkomi: 'Vorrei essere seguita come artista, non perché mi vuole sc***are' Prodotto da Vivo Concerti, 'La Favola Continua…' ha già venduto oltre ...Terminato X, può scoppiare la polemica. Alla fine hanno vinto i Santi Francesi, ma la copertina è tutta perQuinta , bella brava e provocatoria quanto basta per far parlare spesso di sé, non solo ...Beatrice Quinta dà il due di picche definitivo a Rkomi. Conclusa l'esperienza di XFactor la cantante di $e$$o è stata intervistata da Vanity Fair e nel corso ...La finalista del talent si è tolta qualche sassolino dalla scarpa riguardo il giudice: “seguitemi come artista e non perché Rkomi mi vuole scopare o meno ...