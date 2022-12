WWE | William Regal dovrebbe ricoprire la carica di vicepresidente

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Ulteriori aggiornamenti sul ritorno diin WWE nel 2023.ha fatto i conti con la sua nuova posizione in WWE ed è pronto per iniziare il nuovo anno. Nelle ultime settimane le voci che hanno circondato il contratto Aew disono state confermate da Tony Khan che ha detto che é stato lui stesso a chiedere di non rinnovare il contratto per poter tornare in WWE, per poter lavorare con suo figlio Charlie Dempsey. Khan ha fatto poi sapere di aver accolto la richiesta di. Detto questo il veterano del mondo del wrestling lascerà la federazione AEW alla fine di quest’anno per tornare in WWE dove però non potrà apparire pubblicamente per il primo anno di contratto. Prima di entrare in AEW,ha lavorato ...

Michaels ha parlato anche dell'imminente ritorno in di Regal, che ha fatto moltissimo per NXT. 'Ho grande rispetto per lui: prima da Superstar, poi da manager. Lui sa come si lavora'.

The old villain will start in January as a vice president, but there are details we don't yet know following his surprising AEW exit. William Regal will reportedly have a vice president role in WWE when he returns to the company early next year. According to a report from PWInsider, Regal and WWE have finalized ...