WWE | Gunther affronterà Brock Lesnar a WrestleMania 39? Ci sono buone possibilità

The Shield Of Wrestling

Da segnalare anche una devastante Celtic Cross dell'irlandese ai danni disul tavolo dei commentatori, posizionato al di fuori del ring.SmackDown Women's Championship: Ronda Rousey batte ...... tornato al fianco dell'Intercontinental Champione di Ludwig Kaiser sabato 3 settembre a ... Dopo essere arrivato income Fabian Aichner nel 2016, la superstar originaria di Falzes, comune ... Brock Lesnar vs Gunther, la WWE ci pensa per WrestleMania 39 Brock Lesnar v Gunther is set to take place at WWE WrestleMania 39, a new report has claimed. Lesnar is one of the biggest stars in WWE right now, and reports state he’s set for a first-time-ever ..."If I had to pin it down to one name, I'd say it's Brock Lesnar at the moment," Gunther said. "When I was young and watching WWE, I enjoyed watching his matches. Later on when I progressed in my ...