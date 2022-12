(Di lunedì 12 dicembre 2022) Roma, 12 dicembre 2022 –riceve due prestigiosi riconoscimenti per ladedicata a, il servizio gratuito che aiuta a proteggere il proprio numero dalle potenziali chiamate indesiderate, lanciato dall’azienda di tlc per tutelare la privacy dei suoi clienti, nel solco di un’attenzione sempre maggiore verso l’utilizzo responsabile della tecnologia., disponibile dall’App, consente infatti agli iscritti al servizio di segnalare possibili telefonate non gradite e di ottenere l’informazione direttamente tramite lo schermo dello smartphone, in modo tale che il destinatario possa sempre scegliere in autonomia se rispondere o meno. Con l’ultimo rilascio, l’App è in grado di ...

Media Key

Per trasformare in intrattenimento un tema così delicato,ha ideato una campagna sulle note dell'iconico brano anni '90 Please Don't Go. Un vero e proprio video musicale di due minuti, ...Per trasformare in intrattenimento un tema così delicato,ha ideato una campagna sulle note dell'iconico brano anni '90 Please Don't Go. Un vero e proprio video musicale di due minuti, ... WINDTRE: doppio premio per la campagna 'Please Don't Call' Opensignal è lo standard globale indipendente per l’analisi dell’esperienza mobile dei consumatori. I rapporti di settore servono per comprendere la vera esperienza che i consumatori ricevono sulle re ...A novembre è stata resa nota la nuova classifica di Opensignal, uno dei più importanti standard per conoscere il valore delle connessioni mobili nei vari ...