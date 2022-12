Wanda Nara fa pace con il papà e posta la foto con tutti i figli | ' Famiglia Nara - Icardi - Lopez'

si è riappacificata con il papà Andres e per festeggiare questo avvenimento importante per la sua vita personale, ha postato una foto sul proprio profilo Instagram . Insieme a lei e al ...La vendetta è un piatto che va servito freddo...e stando agli ultimi gossip che arrivano dall'Argentinastarebbe facendo di tutto per far pagare all'ormai ex marito Mauro Icardi quanto accaduto un anno fa. "non ha mai superato la vicenda China Suarez (l'attrice con la quale l'attaccante ...La vendetta è un piatto che va servito freddo...e stando agli ultimi gossip che arrivano dall'Argentina Wanda Nara starebbe facendo di tutto per far pagare all'ormai ex marito Mauro Icardi quanto acca ...Wanda Nara si scatena per l'ennesima volta, regalando una visione micidiale ai suoi ammiratori: curve sempre stratosferiche ...