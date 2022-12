VR46 da Yamaha? Il team di Valentino Rossi prende posizione

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Le voci continuano a correre e sono sempre insistenti.Racingè davvero pronto a traslocare inabbandonando, rigorosamente tra un anno, Borgo Panigale? La Ducati sembra essere davvero molto tranquilla sulla vicenda: la Nuvola Rossa può contare attualmente su tre squadre satellite (Pramac Racing e Gresini Racing oltre alla formazione composta da Luca Marini e Marco Bezzecchi) e anche nel 2023 sarà così, con ilMooney che rimarrà saldamente incollato ai campioni del mondo in carica. I rapporti fantastici tra il Dottore e la Casa giapponese in blu, però, potrebbero aprire delle porte (anche portoni) per il 2024 di MotoGP conche si ritroverebbe, nuovamente, con unsatellite che non avrà nella pma stagione. Per adesso solo voci, ...