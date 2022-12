Vota il miglior parcheggio selvaggio immortalato tra Pomezia e Torvaianica | ecco i 10 candidati FOTO

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Il 2022 si avvia ormai alla sua conclusione ma prima di salutarlo abbiamo deciso di lanciare una divertente iniziativa (non se ne risentano i ‘protagonisti’ di questegrafie) per premiare il “in questi anni tra. Come sapete da tempo ormai, nella nostra versione online sul sito www.ilcorrieredellacitta.com, curiamo una rubrica chiamata “del giorno”, creata per raccontarvi, oltre alle notizie di tipo tradizionale, i fatti particolarmente spiritosi o ironici segnalatici da voi lettori. Ebbene, spesso tra questi spiccano i parcheggi, come dire, “fantasiosi” – vuoi per fretta, vuoi per distrazione (a chi non capita?) – realizzati dagli automobilisti. E allora abbiamo pensato: perché ...