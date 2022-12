Volley | Simone Giannelli il miglior giocatore del pianeta! MVP sia ai Mondiali per nazionali sia per club!

Leggi su oasport

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Si sta per concludere un 2022 da incorniciare per, capace di salire sul tetto del mondo sia a livello diche di club. Il fuoriclasse altoatesino prima ha trascinato l’Itallo scorso settembre verso uno storico titolo iridato in Polonia (battendo in finale i padroni di casa), poi è stato grande protagonista negli ultimi giorni del trionfo mondiale di Perugia a Betim (in Brasile) nei confronti di Trento. L’azzurro si è aggiudicato inoltre un doppio riconoscimento individuale di grande prestigio in entrambe le manifestazioni:palleggiatore e MVP del torneo. Meglio di così è davvero impossibile per il 26enne nativo di Bolzano, che a questo punto può mettere nel mirino i Giochi Olimpici di Parigi 2024 ed una Champions League per chiudere il cerchio e vincere almeno ...