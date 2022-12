LA NAZIONE

Indagine della Sezione Aerea della Guardia di Finanza, nel mirino in particolare gli scali di Pisa, Grosseto e Marina di Campo ...di, chiamati aerotaxi (aerei con massimo 19 passeggeri), senza pagare l'imposta erariale per un totale di 353mila euro. Questo è stato scoperto dalla guardia di finanza di Pisa, sezione ... Voli di lusso in aerotaxi, ma l'imposta non viene versata: al Fisco mancano 353mila euro Indagine della Sezione Aerea della Guardia di Finanza, nel mirino in particolare gli scali di Pisa, Grosseto e Marina di Campo all'elba ...Voli di lusso, chiamati aerotaxi (aerei con massimo 19 passeggeri), senza pagare l'imposta erariale per un totale di 353mila euro. Questo è stato scoperto ...