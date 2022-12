Vizi cinesi Così le banche foraggiano il mattone in barba alle perdite

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Se non fosse la realtà, sembrerebbe un gioco perverso, ai limiti del surreale. Eppure, in Cina succede anche questo. Si prestano soldi a società che poi non sono in grado di restituirli e quando il credito va in sofferenza, lesono costrette a svalutarlo, aprendo una voragine nei conti. Nei giorni scorsi Formiche.net ha raccontato il circolooso tra grandi, con le prime che continuano a inondare di liquidità un comparto formalmente e sostanzialmente insolvente. A proprio rischio e pericolo, dal momento che l’incaglio del credito è dietro l’angolo quando si ha a che fare con realtà quali Evergrande&Co. E allora, perché continuare a elargire credito? Voleri del governo, si dirà, e in effetti è proprio. Fatto sta che a pochi giorni dalla diffusione della notizia di una ...

