Vischio | il Natale secondo Valentina Parisse

(Di lunedì 12 dicembre 2022) In genere, quando uno vuole richiamare alla mente un animale particolarmente strano, a meno che quell’uno non sia un appassionato di zoologia, cioè uno in grado di citare un Tamarino Imperiale, per dire, coi suoi baffi a manubrio così simile all’imperatore Guglielmo II di Germania, o qualcosa del genere, ecco che salta fuori il nome dell’ornitorinco. In effetti, a essere sinceri, un mammifero che deponga le uova, che poi però allatti i suoi cuccioli pur essendo totalmente privo di capezzoli, quindi secernendo latte direttamente dalla pelle, a mo di quanto noi facciamo col sudore, mammifero, sì, ma velenoso come un serpente, e dotato di piedi palmati come un’oca e di coda da castoro, di becco non troppo diverso da quello di un’anatra e di pelo ispido, come una lontra, diciamo che l’orintorinco, in quanto a stranezze, va via piuttosto bene. Una specie di summa di caratteristiche ...