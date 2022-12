Vino | Igm | nel post-Covid tra canali vendita torna forte Horeca | perde appeal Gdo

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Roma, 12 dic. (Adnkronos/Labitalia) -dila Gdo, come canale didel, dopo gli exploit nella fase lockdown, eil ruolo del canale Ho.Re.Ca., ma si consolida anche la crescita dell'e-commerce nelladei vini di alta gamma. Questi, in sintesi, quanto emerge dal report 'Fine Wine e distribuzione in Italia: ritorno dal futuro?', che Igm ha commissionato a Wine Monitor, l'osservatorio di Nomisma specializzato nelle ricerche sul mercato del, presentato oggi, a Roma, presso la sede della Stampa Estera in via dell'Umiltà, in occasione del tradizionale appuntamento di fine anno che vede protagonista l'Istituto Grandi Marchi. Obiettivo dello studio quello di comprendere come e se la pandemia abbia cambiato la ...