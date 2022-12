Villasanta | messaggio choc sulla tessera elettorale | ' Ho ammazzato un uomo | vi dico dove è sepolto' Si cerca il cadavere

La notizia non era stata diffusa per evitare allarmismi, ma adesso atutti si domandano chi possa essere l'autore delOmicidio a, ilsulla scheda elettorale Secondo quanto riporta il quotidiano Il Giorno, sulla scheda incriminata sarebbero state scritte le seguenti parole: 'Per le forze dell'...Sulla scheda elettorale la confessione di un omicidio. "Ho ucciso un uomo", hanno letto gli scrutatori alle ultime elezioni politiche a Villasanta (Monza). La ...La scheda incriminata è stata rinvenuta lo scorso 26 settembre durante le operazioni di spoglio. La scientifica ha ora in mano un'impronta digitale ben definita. Film, battuta da film, da film dichiar ...