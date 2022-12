Villaggio dei Ragazzi | al via le giornate di orientamento per le scuole 

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Per supportare gli studenti delle Scuole Medie e le loro famiglie nell’importante scelta delle Scuole Superiori, Sabato 17, dalle 15.30 alle 19.00, e Domenica 18 Dicembre, dalle 9.00 alle 13.00, avranno luogo lediorganizzate dal “dei”, i cui Istituti figurano anche per il 2022 tra le migliori scuole di settore nella classica Eduscopio della Fondazione Agnelli. Per l’occasione, i Docenti dell’Ente calatino accoglieranno i visitatori per indirizzarli verso i percorsi formativi più adatti alle loro esigenze mentre gli Uffici di segreteria dei vari Istituti saranno disponibili a fornire alle famiglie tutto il supporto tecnico necessario per la compilazione delle domande di iscrizione. Nel corso delledi, oltre alla ...