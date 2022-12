Viktor Bout ha aderito a un partito di destra ultranazionalista russo

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Il trafficante d'armi era stato da poco liberato in uno scambio di prigionieri con la cestista statunitense Brittney Griner

Il trafficante d'armi russo, rilasciato dagli Stati Uniti in uno scambio di prigionieri la settimana scorsa, si e' unito al Partito liberal - democratico della Russia (Ldpr), ultranazionalista e fedele al Cremlino: ...Il trafficante d'armi, liberato dagli Stati Uniti la scorsa settimana nello scambio di prigionieri con la cestista Brittney Griner , è entrato nel partito liberal - democratico r usso: una formazione, a ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, le news. Scholz: piano Marshall per aiuti ad Ucraina. LIVE ...Il trafficante d’armi, appena liberato nello scambio di prigionieri che ha riportato Brittney Griner negli Stati Uniti, ha aderito all’Ldpr. Trump dice di averne rifiutato il rilascio in cambio dell’e ...