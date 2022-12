VIDEO Gaia Sabbatini rimonta epica agli Europei di cross | Spagna sverniciata | l’Italia vince la staffetta!

Leggi su oasport

(Di lunedì 12 dicembre 2022)ha vinto la staffetta mista2022 di, che si disputano oggi presso il Parco La Mandria a Venaria Reale (in provincia di Torino). Gli azzurri hanno conquistato la meda d’oro al termine di una gara particolarmente equilibrata e accesa, decisa soltanto in chiusura dei 6.000 metri previsti dal programma (4 frazioni da 1,5 km ciascuna). Il Bel Paese è salito sul gradino più alto del podio per la prima volta in questa specialità, inserita da poco nel programma della rassegna continentale. Pietro Arese e Yassin Bouih hanno sempre fatto il vuoto nelle due frazioni maschili, ma Federica Del Buono ehanno fatto fatica ad amministrarlo.ha preso il testimone con cinque secondi di ...