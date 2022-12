Vicenza | padre non accetta relazione della figlia e la chiude in casa | arrestato

(Di lunedì 12 dicembre 2022) (Adnkronos) – Da oltre una settimana era stata rinchiusa indalfino a quando, nel primo pomeriggio del 7 dicembre scorso, i carabinieristazione di Valdagno () hannol’uomo, 51enne, che ora dovrà rispondere del reato di sequestro di persona aggravato. E’ così finito l’incubo per la ragazza, una 22enne di origini indiane. E’ stato il fidanzatovittima, anch’egli di origine indiana, a segnalare un paio di giorni prima, alla stazione dei carabinieri di Valdagno, la scomparsaragazza. Ha raccontato agli inquirenti che non riusciva a contattarla da diversi giorni e che la sua scomparsa era avvenuta in circostanze sospette. Sono partiti quindi i primi accertamenti svolti dai militari dell’Arma fino a quando, due giorni dopo la ...

