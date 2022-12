Viabilità Roma Regione Lazio del 12-12-2022 ore 19 | 45

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 12 dicembre 2022)DEL 12 DICEMBREORE 19:35 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCONE IN LENTA MA PROGRESSIVA RIPRESA. PERMANGONO TUTTAVIA FORTI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA LAURENTINA E LA DIRAMAZIONE-SUD; MENTRE IN INTERNA CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA E, PROSEGUENDO, TRA NOMENTANA E A24; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA LA TANGENZIALE E VIA PALMIRO TOGLIATTI IN USCITA; SI PROCEDE A RILENTO SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E TRA LA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. CODE SULLA CASILINA TRA PANTANO E LA BORGHESIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA. SI PROCEDE A RILENTO SULLA PONTINA A SEGUITO DI UN INCIDENTE CHE ...