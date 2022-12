Vi Uccido Tutti Entra e spara alla riunione di condominio | 3 morti a Roma

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 12 dicembre 2022)- È stato fermato Claudio Campiti, l'uomo accusato di averucciso tre donne nel corso di unadiieri in un bar a, in via Monte Giberto, nella zona di Fidene. Un'altra donna di 50 anni è ferita al cranio ed è gravissima. È ricoverata all'ospedale Sant'Andrea è in prognosi riservata ed è stata sottoposta ad intervento chirurgico ed ora in rianimazione. Sono quattro in tutto i feriti. Il fermato ha estratto la pistola e ha fatto fuoco uccidendo Sabina Sperandio, Elisabetta Silenzi e Nicoletta Golisano. La Procura digli contesta il triplice omicidio aggravato dpremeditazione e dai futili motivi. Nel decreto di fermo il pm Giovanni Musarò gli contesta inoltre il porto abusivo di armi. L'uomo èstato trovato in possesso complessivamente 170 proiettili e ...