“Verissimo” | lutto per Alessandra Celentano | il doloroso racconto

Leggi su tvzap

(Di lunedì 12 dicembre 2022) News Tv.ha parlato di unche l’ha segnata profondamente durante la puntata di sabato, 10 dicembre 2022, di. Abituati a vederla nei severi abiti dell’insegnante di danza ad Amici, la donna si è mostrata in una veste inedita. Laha raccontato a Silvia Toffanin il dolore che ha provato quando ha perso una persona molto importante per lei. L’insegnante di ballo si è lasciata andare in un amaro sfogo: ha parlato prima delpoi del suo ex marito e della maternità mancata. “”,parla del dolore per la perdita della madre Una lunga malattia ha portato via la madre di. Soltanto ora, dopo anni, ...