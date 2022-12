Venerdì 16 dicembre sciopero generale del Lazio | possibili disagi

Leggi su webmagazine24

(Di lunedì 12 dicembre 2022) ROMA – . Come fa sapere l’Inps, il prossimo 16è stato indetta, per l’intera giornata lavorativa (24 ore), una mobilitazione regionale per ildi tutti i settori lavorativi pubblici, dalle seguenti organizzazioni sindacali: FP CGIL Roma e, UIL FPL Roma ee L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Garanzia Giovani 2019: proroga bando e novità 35 anni Occupazione 1^trimestre 2019 e reddito di cittadinanza Disoccupazione del mese di maggio 2019 ai minimi Indennità Covid onnicomprensiva: online domande Inps Decreto Ristori indennità una tantum e onnicomprensiva Calcolare il riscatto di laurea col simulatore INPS