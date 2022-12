Usa | svolta per la fusione nucleare | “Pietra miliare verso un’energia illimitata”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Secondo il Financial Times e il Washington Post, martedì prossimo il dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti farà un importante annuncio in merito alla: per la prima volta è stato ottenuto un aumento netto di energia, ne è stata generata più di quella spesa per innescare la, Usa: “, pulita ed economica” Le due autorevoli testate statunitensi hanno anticipato la notizia secondo cui, martedì prossimo, il dipartimento dell’Energia degli Usa confermerà unastorica. Se i risultati del Lawrence Livermore National Laboratory – centro di ricerca federale in California – saranno confermati dai normali controlli ...