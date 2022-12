Uomo con sindrome di Down licenziato dal suo lavoro dopo 20 anni senza preavviso | dice la famiglia

Leggi su it.newsner

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Ladi uncondicerca risposte: è statodal suo posto di20. Secondo i reportage, Dennis Peek, di Gaston County, nel North Carolina, lavorava da Wendy’s da 20. La suaha detto che l’stava pensando di andare presto in pensione, ma che non ha mai avuto la possibilità di farlo perché è statoprima. Il motivo? Beh, la suaafferma che Wendy’s lo abbiaperché “non era capace di fare il suocome una persona normale”. L’articolo prosegue sotto la foto. This is Dennis ...