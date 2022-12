Una petizione online per il bonus cultura Renzi contro il governo Meloni

Leggi su iltempo

(Di lunedì 12 dicembre 2022) La prima finanziaria non si scorda mai. Giorgia, da due settimane a questa parte, sta scoprendo che questo vecchio adagio della politica italiana corrisponde alla realtà. Dalla flat tax alle rivalutazioni delle pensioni minime, dai fondi per il caro bollette alle agevolazioni per l'edilizia, gli ultimi quindici giorni si sono rivelati piuttosto complicati per l'attuale. L'ultima polemica, ma solo in fatto di tempo, è quella legata alper i diciottenni. È Matteo, nella sua Enews, a lanciare un vero e proprio guanto di sfida all'esecutivo di centrodestra. “È un atto che incoraggia i ragazzi ad andare a una mostra, a un concerto, a teatro, in libreria. È un incentivo vero a distogliere gli occhi dallo schermo del cellulare e guardare oltre, guardare altro. È una ...