(Di lunedì 12 dicembre 2022) Venerdì 16 dicembre, alle ore 17,30,Ars (a, in via Santa Chiara 10 ) siildi Delia, Unail, Avagliano Editore, 2022. Con Antonellaintervengono Titti Marrone, Nando Vitali e Giuseppe Petrarca. L’attrice, a due anni dprematura scomparsa della sorella Delia, scrittrice e giornalista, ha voluto dedicarle la pubblicazione dela cui aveva lavorato con intensa passione, ricordandola con un pomeriggio a lei rivolto. “Delia voleva pubblicare questo suoche lei definiva di genere Fantasy per ragazzi –scrive la sorella Antonella – anche se io credo possano leggerlo ...

Il Denaro

Una corsa verso il vento: si presenta a Napoli, alla Domus Ars, il romanzo postumo di Delia Morea - Ildenaro.it