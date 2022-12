ilGiornale.it

A quel punto a chiamare in trasmissione è lo stesso leader di Italia Viva : 'L'avvocato dicespaziale. Io con lui non ci vado a giocare a burraco, è l'avvocato difensore disignora che ...E a livello di emozioni "Quella del Marocco èfavola bellissima. Dalla mia postazione in tribuna ho fatto un video con il cellulare mentre Boufalin campo con la madre, sistemandole con ... "Una balla spaziale". Renzi chiama in diretta e smonta l'avvocato del caso Autogrill L'avvocato della prof punta il dito contro Renzi: "Spero che ci chiami". Il senatore lo pungola: "Non è che ci vado a giocare a burraco" ...Rinnovo Skriniar, ecco il nodo. Dal Corriere dello Sport le ultime sulla trattativa infinita per il prolungamento del difensore slovacco ...