Un Posto al Sole Anticipazioni 13 dicembre 2022 | Lia in pericolo La Longhi rischia grosso!

...all'evento digitale del24 Ore Qualita' della vita 2022 in risposta a una domanda sul tema della sicurezza. Nella classifica di quest'anno Milano e' scesa di sei posizioni all'ottavo...Roma perde 18 posizioni e si colloca al 31esimosulle 107 province prese in esame dalla classifica sulla qualità della vita 2022. L'indagine del24 Ore, arrivata alla 33esima edizione, non regala buone notizie per la Capitale che vanta ...VITERBO-Mentre la capitale scivola al 31esimo posto per qualità della vita, perdendo 18 posizioni, la Tuscia acquista posizioni collocandosi 61 esima su 107 province e guadagnando, quindi, ben 17 posi ...(ANSA) - PERUGIA, 12 DIC - Perugia è al primo posto nell'illuminazione pubblica sostenibile ... percorsi diversi per i due capoluoghi di provincia umbri nell'indagine annuale del Sole 24 Ore, arrivata ...