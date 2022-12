Un Posto al Sole | anticipazioni 12-16 dicembre 2022 | pericolo per Bianca

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 12 dicembre 2022)di UnalAttenzione a. A Unal, la ragazzina rischierà di mettersi inquando inizierà a sospettare che sia Antonello l’autore della challenge. Maggiori info nelleche seguono. Unalè in onda dal lunedì al venerdì alle 20.50 su Rai3 e in streaming in diretta e in replica on demand su RaiPlay. Unalda lunedì 12 a venerdì 16Deluso da Chiara, Nunzio inizierà a notare l’apparente scioltezza di Alice. Alberto cerca di capire a chi appartenesse il tesoro nascosto nel seminterrato. Lia, che ha scoperto chi ha sottratto il ...