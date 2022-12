Un 60enne di Avellino si presenta al concorso vestito da Babbo Natale

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSi ètodaad uno dei concorsi banditi dal Comune diper l’assunzione a tempo indeterminato di 35 figure professionali. Antonio, che da poco ha superato i sessant’anni – “Sono l’unicoitaliano che non ha la barba finta” – anche quest’anno sta lavorando temporaneamente per la cooperativa “Primavera 2000” dicome testimonial presso esercizi commerciali e supermercati. Ieri mattina ha chiesto di potersi assentare per alcune ore per partecipare alla selezione per l’assunzione di dodici operai specializzati alla quale concorrono complessivamente 366 concorrenti. Insomma si è recato alla prova col “da lavoro”. Nella sede del ...