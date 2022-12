Ultime Notizie – Ucraina | Biden sente Zelensky | “Continuiamo a sostenere Kiev | priorità a difesa area”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Il presidente degli Usaha parlato con il presidente ucraino Volodymyry “per sottolineare il continuo sostegno degli Stati Uniti alladell’, mentre la Russia continua i suoi assalti alle infrastrutture critiche del Paese”. Lo scrive in un comunicato la Casa Bianca, dopo la telefonata fra il presidente americano e il suo omologo ucraino. “Il presidenteha sottolineato come gli Stati Uniti stiano dando laagli sforzi per rafforzare laaerea dell’attraverso la nostra assistenza alla sicurezza – scrive la presidenza americana – compreso l’annuncio del 9 dicembre di 275 milioni di dollari in munizioni e attrezzature aggiuntive che includevano sistemi per contrastare l’uso russo di veicoli aerei ...