Ultime Notizie Roma del 12-12-2022 ore 19 | 10

(Di lunedì 12 dicembre 2022)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano per manovra la premier Giorgia Meloni in un video tutto ce l’ha spiegato di voler Raccontare il lavoro che è stato fatto nell’ultima settimana è tanto una settimana di buoneracconta sono accadute molte cose interessanti Intanto le Europea autorizza la proroga a tutto il 2020 3D decontribuzione tu da una misura fondamentale che consente lo sgravio fiscale aggiungere meloni è una misura che noi vogliamo rendere strutturale annuncio che presenteremo un emendamento alla manovra per la 2023 anche i crediti di imposta per le Aziende che assumono a mezzogiorno per le zone economiche speciali delle aree terremotate un’altra misura per la quale non era facile trovare le risorse ci siamo riusciti concludi la prendere anche quella andrà avanti per ...

Argentina - Croazia: lesulle formazioni Scaloni potrebbe decidere di tornare ad un più offensivo 4 - 3 - 3 dopo l'esperimento 3 - 5 - 2 provato nel quarto contro l'Olanda. Il recupero ...L'uscita della prima parte del documentario Harry & Meghan non piace ai ...che per il secondo atto (letre ...Il prossimo 6 gennaio Iggy Pop darà alle stampe un nuovo album in studio, il diciannovesimo della sua carriera, intitolato "Every Loser". Il disco, che sarà disponibile anche in edizione limitata in v ...Mika Hakkinen è tornato a parlare dell'addio alla Formula 1 di Sebastian Vettel "E' un uomo molto positivo, un gentleman. Ha raggiunto molti traguardi in giovane età e non è facile processare gli event ...