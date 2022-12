Ultime Notizie – Qatargate | perquisizioni a casa Panzeri | sequestrati 17mila euro

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 12 dicembre 2022)in contanti nell’abitazione in provincia di Bergamo dell’exparlamentare Antonioarrestato con moglie e figlia nell’ambito dell’inchiesta di Bruxelles per presunti favori a Qatar e Marocco. Le, eseguite a Milano e Calusco D’Adda (Bergamo) tra ieri sera e oggi, dalla Guardia di finanzia – su richiesta del terzo Dipartimento Affari internazionali guidato dall’aggiunto di Milano Fabio De Pasquale – hanno portato anche al sequestro di supporti informatici e documenti. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione