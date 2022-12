Ultime Notizie – “Perché nei rave non c’è il Pos?” | la domanda del senatore Berrino – Video

(Di lunedì 12 dicembre 2022) “Vi siete chiesti come mai neinon c’è un? Voi, ossessionati dal, non vi siete chiestimigliaia di persone si divertono, ballano, bevono, si drogano senza poter utilizzare un metodo di pagamento elettronico?”. E’ un passaggio dell’intervento delGianni. L’esponente di Fdi, a Palazzo Madama, si rivolge così ai “paladini” delcon unache rimbalza sui social e diventa virale. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Ai riferimenti spagnoli di questesi collegheranno poi i brani una selezione di brani del pianista e compositore Isaac Albéniz (1860 - 1909). Il 2023 si profila pieno di impegni per Leonora ...Sul tavolo della riunione del G7 annunciata per questo pomeriggio dal cancelliere tedesco Olaf Scholz ci saranno i nuovi aiuti militari all'Ucraina e il nono pacchetto di sanzioni contro la Russia. Il ...Ma quello che ci avete fatto provare ieri sarà l’ennesima spinta per rialzarci! Grazie e forza Doria!». Sampdoria News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 44 del 07/09/2021 - Iscritto al ...Centoventi minuti di pura passione anche per l’Argentina di Lionel Scaloni, che rimette piede in una semifinale mondiale dopo otto anni dall’ultima volta. Ma quanta sofferenza per avere ragione di ...