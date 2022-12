Ultime Notizie – Gasparri | ‘nostra politica orientata verso salvaguardia casa’

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 12 dicembre 2022) “La nostraè stata sempreladella casa e sul tema c’è una forte attenzione da parte di Forza Italia”. A dirlo oggi il vicepresidente del Senato, Maurizio, di FI, intervenendo alla presentazione del rapporto Federproprietà-Censis ‘Gli italiani e la casa – Come cambieranno valori e funzioni della casa nell’Italia post-pandemia’. “E’ necessario riordinare la materia dei bonus. Stiamo cercando di gestire tutti i crediti, la cui gestione passata rischia di bloccare migliaia di condomini” ha poi aggiunto, che ha concluso: “Serve una legge sulla rigenerazione urbana che consenta di valorizzare gli immobili. Questo tema deve trovare in questa legislatura una definizione con una legge nazionale”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro ...