Ultime Notizie – Federproprietà-Censis | molti under 35 ricorso agevolazioni per acquisto prima casa

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Nonostante le difficoltà economiche, i giovani sognano di comprare: tanti35enni hanno fattoallefiscali messe in campo dallo Stato per sostenere le spese didi una, malgrado alcune criticità emerse. In sintesi, la voglia di accedere alla proprietà dellaè alto anche tra i giovani, conferma ulteriore che si tratta di un costitutivo della cultura sociale collettiva. Peraltro, il 90,4% dei 18-34enni proprietari diha proprio in tale condizione un fattore di rassicurazione per il proprio futuro. Ulteriore prova che la proprietà dellaè uno straordinario stabilizzatore sociale. Emerge dal 1° rapporto ...

Le storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ...... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito A casa con l influenza L ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ...(ANSA) - ROMA, 12 DIC - Il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, in un'intervista al canale tedesco Ard, ripreso da Unian, ha affermato che l'ipotesi di un blackout completo in seguito ai ...Paulo Dybala non ha giocato nemmeno un minuto in questi Mondiali. L'attaccante argentino della Roma continua ad allenarsi, sperando di convincere il ct Scaloni a dargli una chance almeno in una delle ...