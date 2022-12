Ultime Notizie – Covid | Ricciardi | “Natale all’insegna rimozione collettiva del virus”

(Di lunedì 12 dicembre 2022) “Temo undella ‘’ delpandemico dalla nostra vita. Credo si stia scambiando la mancanza di una politica attiva contro l’epidemia, che dovrebbe essere sostituita con la responsabilizzazione dei cittadini, in una sorta di ‘liberi tutti’ diffuso“. Così all’Adnkronos Salute Walter, docente di igiene all’Università Cattolica di Roma, secondo il quale, considerato il trend dei dati, l’aumento dei casi nel periodo prenatalizio e festivo “è inevitabile: gli acquisti, le feste, gli scambi di auguri, cene e cenoni favoriranno, senza le precauzioni che abbiamo imparato a conoscere come l’uso della mascherina in luoghi affollati, un’ulteriore crescita dell’ondata epidemica sia per quanto riguarda l’influenza sia per il”. ...

