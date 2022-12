Ultime Notizie – Covid oggi Sardegna | 535 contagi | bollettino 12 dicembre

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Sono 535 i nuovida coronavirus122022 in, secondo dati e numeri dell’ultimo-19 della Regione. Nessun nuovo decesso. Dei 535 ulteriori casi confermati di positività, 437 sono stati diagnosticati con tampone antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 1394 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 4 (stesso dato di ieri), i pazienti ricoverati in area medica sono 93 (+2) mentre sono 6893 i casi di isolamento domiciliare (+37). Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito A casa con l influenza L ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ...... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito A casa con l influenza L ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ...Ultime 5 in Poule Salvezza: ultima in B, penultima al playout con la seconda di Serie B ...ben 15 in meno dello scatenato Arsenal di Mikel Arteta e già a meno 10 dai rivali degli ultimi anni, il Manchester City. Archiviato il Mondiale in Qatar, che ormai è alle sue battute conclusive, il ...