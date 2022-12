Ucraina | Zelensky | ' d' accordo con Biden su obiettivi'

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Kiev, 12 dic. (Adnkronos) - "Ho appena parlato con il presidente Joseph. Come sempre, siamo totalmente d'sui nostri. L'parteciperà al vertice del G7 e abbiamo coordinato le nostre posizioni con l'America". Lo ha scritto su Telegram il presidente ucraino Volodymyral termine della sua conversazione telefonica con il presidente degli Stati Uniti, aggiungendo che "mi ha fatto piacere sentire nella conversazione che la nostra formula di pace è stata percepita positivamente. E questo aggiunge ottimismo. Prima verranno implementati i punti dell'- ha concluso - più forti saranno le garanzie di sicurezza dell'e di tutti in Europa".

