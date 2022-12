Ucraina | ultime notizie Putin annulla la consueta conferenza stampa annuale

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Colloquio telefonico, ieri sera, tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, che ha “accolto con favore la dichiarata apertura del presidente ucraino ad una pace giusta basata sui principi fondamentali racchiusi nella carta dell’Onu”. Alle prime ore del mattino allarme aereo a Kiev e in altre città. Sale intanto la tensione in Kosovo, dove si sono registrate ancora esplosioni e spari

