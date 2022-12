Ucraina | Kuleba | ' rifiutiamo ' lezioni morali' per attacchi su territorio russo'

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Kiev, 12 dic. (Adnkronos(Dpa/Europa Press) - Il ministro degli Esteri ucraino Dimitroha respinto quelle che ha chiamato "" dell'Occidente, su come Kiev dovrebbe gestire la guerra, e le critiche riguardo la possibilità di lanciaresul. "Non c'è bisogno di dare una lezione morale all'", ha detto in un'intervista alla rete tedesca Ard Tv, nella quale, pur non avendo confermato che ci sia l'dietro gli ultimidi droni alle infrastrutture sul, ha criticato quanti si mostrano scettici rispetto ad azioni offensive dirette da parte di Kiev. "Come ministro degli Esteri, non posso commentare ciò che sta accadendo sul ...

