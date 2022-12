Ucraina | Kiev | in un giorno uccisi 620 soldati Russia

(Di lunedì 12 dicembre 2022) (Adnkronos) – Laha perso nell’ultimo620 uomini, facendo salire a 94.760 le perdite fra le fila russe daldell’attacco di Mosca all’, lo scorso 24 febbraio. Lo rende noto il bollettino quotidiano dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, appena diffuso su Facebook, che riporta cifre che non è possibile verificare in modo indipendente. Secondo il resoconto dei militari ucraini, a oggi le perdite russe sarebbero di circa 94.760 uomini, 2.966 carri armati, 5.928 mezzi corazzati, 1.929 sistemi d’artiglieria, 397 lanciarazzi multipli, 211 sistemi di difesa antiaerea. Stando al bollettino, che specifica che i dati sono in aggiornamento a causa degli intensi combattimenti, le forze russe avrebbero perso anche 281 aerei, 264 elicotteri, 4.544 autoveicoli, 16 unità navali e 1.617 droni. ...

... Viktor Bout si è già offerto a Vladimir Putin come volontario per combattere in. Il ... ha fatto sapere di sostenere 'con tutto il cuore' la guerra controe ha specificato di amare Putin ,...... la guerra illegale contro l'(2014), con la dettagliata analisi dell'ampliamento a est della Nato, il colpo illegale degli Usa a("Fanculo l'Ue!"), eccetera. Leggi Anche dal blog di ...«Una fruttuosa conversazione con Biden, ho espresso gratitudine per un altro pacchetto di sicurezza. Abbiamo discusso di ulteriore cooperazione in materia di difesa, protezione e manutenzione del nost ...Offensiva ucraina nel Donbasss e in Crimea. Molteplici esplosioni sono state segnalate nella città occupata dai russi di Melitopol, ...