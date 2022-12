Ucraina | il paesaggio spettrale di Odessa al buio dopo gli attacchi dei droni russi

Leggi su lastampa

(Di lunedì 12 dicembre 2022)ha affrontato il primo fine settimana alglideikamikazeche hanno messo ko il sistema di fornitura di energia elettrica. Interi palazzi sono immersi nell'oscurita' e i cittadini sono costretti a recarsi nei "Punti di invincibilita'", delle tende speciali dove e' possibile ricaricare i telefoni e stare al caldo per qualche ora. Per ripristinare l'elettricita' potrebbero volerci due o tre mesi e ieri il Dipartimento dei sistemi energetici della regione ha invitato a lasciare le zone rimaste senza corrente se si ha la possibilita' di farlo. Solo le infrastrutture critiche come gli ospedali hanno accesso all'energia elettrica. La gente si e' quindi abituata a camminare per strada e frequentare i locali disenza luce.